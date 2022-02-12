Ушаков: США запросили разговор с Путиным, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной

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Помощник российского президента Юрий Ушаков, говоря о телефонных переговорах российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена по поводу Украины, заявил, что США запросили разговор, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной.
Ушаков: США запросили разговор с Путиным, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов, хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в понедельник», — сказал Ушаков.

12 февраля Путин и Байден созвонились примерно в 19:04 мск. Их беседа продолжалась больше часа.

По итогам переговоров Белый дом выпустил заявление.

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