Ушаков: США запросили разговор с Путиным, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной

Помощник российского президента Юрий Ушаков, говоря о телефонных переговорах российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена по поводу Украины, заявил, что США запросили разговор, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной.

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РИА Новости