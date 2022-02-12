Песков напомнил, что однополярный миропорядок не в состоянии обеспечивать безопасность

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Однополярная модель существования мира бесперспективна с точки зрения обеспечения безопасности, а нежелание ряда государств признать это приводит к опасным последствиям. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя Мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году.
Песков напомнил, что однополярный миропорядок не в состоянии обеспечивать безопасность
  • © Пресс-служба президента России

«Был шанс, что некоторые государства поймут бесперспективность однополярной модели существования мира. Причём бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности, и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его мнению, отказ ряда государств прислушаться к этой точке зрения «привёл нас к той самой опасной черте, где мы находимся сейчас».

Ранее Песков назвал революционной Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина в 2007 году. Он отметил прямоту изложения российской позиции по вопросу архитектуры современной мировой безопасности.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин в своей Мюнхенской речи в 2007 году был прав, ситуация в мире с тех пор ещё больше обострилась.

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