Bloomberg: Блинкен планирует 12 февраля провести телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует 12 февраля провести телефонный разговор с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Отмечается, что с подобным заявлением выступил сам Блинкен. По его словам, в разговоре с российским коллегой он планирует подчеркнуть «единство и решимость» союзников и партнёров в свете напряжённости вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести разговор 12 февраля по инициативе американской стороны.

В Белом доме подтвердили планы провести телефонный разговор Путина и Байдена 12 февраля.