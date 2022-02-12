ТАСС: Белый дом подтвердил планы по переговорам Путина и Байдена

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Телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдут 12 февраля, утром, по вашингтонскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.
ТАСС: Белый дом подтвердил планы по переговорам Путина и Байдена
  • AP
  • © Adam Schultz/The White House

«Президент Байден и российский президент Путин поговорят в субботу утром», — цитирует ТАСС представителя.

По словам американской стороны, Россия предлагала провести разговор 14 февраля, но согласилась на встречное предложение провести их 12 февраля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден планируют провести разговор 12 февраля по инициативе американской стороны.

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