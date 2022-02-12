ТАСС: Белый дом подтвердил планы по переговорам Путина и Байдена

Телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдут 12 февраля, утром, по вашингтонскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

AP

© Adam Schultz/The White House

«Президент Байден и российский президент Путин поговорят в субботу утром», — цитирует ТАСС представителя. По словам американской стороны, Россия предлагала провести разговор 14 февраля, но согласилась на встречное предложение провести их 12 февраля. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден планируют провести разговор 12 февраля по инициативе американской стороны.