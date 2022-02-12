Премьер Японии Кисида объяснил призыв к гражданам страны покинуть Украину

Власти Японии призвали своих граждан покинуть территорию Украины из-за непредсказуемости ситуации. Об этом объявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Мы призвали японских граждан покинуть Украину из-за непредсказуемости ситуации. Мы будем действовать в зависимости от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем», — приводит его слова ТАСС.

Кисида также подчеркнул приверженность Японии к сотрудничеству в рамках G7 для решения ситуации вокруг Украины.

Ранее в МИД Японии призвали граждан своей страны покинуть Украину.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что дипломаты активно работают над решением ситуации вокруг Украины, однако напряжённость в этом вопросе продолжает расти.