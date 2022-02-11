Глава МИД Японии Хаяси заявил о росте напряжённости в ситуации вокруг Украины

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Дипломаты активно работают над решением ситуации вокруг Украины, однако напряжённость в этом вопросе продолжает расти. Об этом заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.
Глава МИД Японии Хаяси заявил о росте напряжённости в ситуации вокруг Украины
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«Напряжение вокруг Украины нарастает», — цитирует ТАСС Хаяси.

Он подчеркнул, что «дипломатические усилия, направленные на решение этого кризиса, активизируются».

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в нормандском формате в Берлине заявил, что ситуация с урегулированием конфликта на востоке Украины является на данный момент патовой.

Он также добавил, что переговоры в нормандском формате в Берлине закончились без ощутимых результатов.

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