Глава МИД Японии Хаяси заявил о росте напряжённости в ситуации вокруг Украины
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«Напряжение вокруг Украины нарастает», — цитирует ТАСС Хаяси.
Он подчеркнул, что «дипломатические усилия, направленные на решение этого кризиса, активизируются».
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в нормандском формате в Берлине заявил, что ситуация с урегулированием конфликта на востоке Украины является на данный момент патовой.
Он также добавил, что переговоры в нормандском формате в Берлине закончились без ощутимых результатов.