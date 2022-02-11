Козак назвал патовой ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины

Ситуация с урегулированием конфликта на востоке Украины является на данный момент патовой. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в нормандском формате в Берлине.

«Сегодня, к сожалению, ситуация патовая. Я уверен, что единственный международный эффективный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта, это нормандский формат. Необходимо, чтобы коллеги сконцентрировались и сформулировали конкретные идеи, каким образом можно завершить этот конфликт», — приводит ТАСС его слова.

Козак добавил, что представители Донбасса последние два—три года «бьются, как рыба об лёд» и предлагают различные законопроекты и дорожные карты.

«На них нет реакции никакой. Ни Украина, ни представители Германии и Франции не могут назвать ни одно обязательство, от которого отказывается Донбасс», — подытожил он.

Ранее Козак заявил , что переговоры в нормандском формате в Берлине закончились без ощутимых результатов.