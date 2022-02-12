Песков заявил о потере объективности Мюнхенской конференцией

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Мюнхенская конференция востребована для многих, но становится клубом одной точки зрения по причине потери объективности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, конференция теряет объективность и становится клубом одной точки зрения.

Он отметил, что данная площадка перестаёт быть дискуссионным клубом.

«В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где всё-таки сталкиваются разные точки зрения, по-прежнему», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в своей речи в Мюнхене в 2007 году ставил вопрос о приближении НАТО к российским границам, ответа на него всё ещё нет.

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