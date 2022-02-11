США не будут направлять своих военных на Украину для эвакуации американцев
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«Президент (США Джо Байден. — RT) не будет подвергать риску наших военных, посылая их в зону «боевых действий» для спасения людей, которые могли уехать, но решили не уезжать», — передаёт РИА Новости его заявление.
Ранее в Госдепе США призвали сограждан покинуть Украину из-за якобы возросшей «российской угрозы» и ситуации с коронавирусом.
Позднее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.