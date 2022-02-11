США не будут направлять своих военных на Украину для эвакуации американцев

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не станут отправлять своих военнослужащих на Украину для эвакуации американцев из этой страны.

«Президент (США Джо Байден. — RT) не будет подвергать риску наших военных, посылая их в зону «боевых действий» для спасения людей, которые могли уехать, но решили не уезжать», — передаёт РИА Новости его заявление.

Ранее в Госдепе США призвали сограждан покинуть Украину из-за якобы возросшей «российской угрозы» и ситуации с коронавирусом.

Позднее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.