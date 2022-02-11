В Англии подтвердили первый случай летального исхода от лихорадки Ласса

В британском агентстве по здравоохранению (UKHSA) сообщили, что в Англии подтверждён первый случай летального исхода от лихорадки Ласса.

«С печалью подтверждаем смерть пациента нашего фонда, у которого подтвердилась лихорадка Ласса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования их семье в это трудное время», — заявил представитель отделения Национальной службы здравоохранения графства Бедфордшир.

В ведомстве отметили, что риск заболеть для остальных остаётся по-прежнему низким. Медики связываются с лицами, которые тесно контактировали с больным.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили россиян о лихорадке Ласса в Нигерии.