В Англии подтвердили первый случай летального исхода от лихорадки Ласса

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В британском агентстве по здравоохранению (UKHSA) сообщили, что в Англии подтверждён первый случай летального исхода от лихорадки Ласса.
В Англии подтвердили первый случай летального исхода от лихорадки Ласса
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«С печалью подтверждаем смерть пациента нашего фонда, у которого подтвердилась лихорадка Ласса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования их семье в это трудное время», — заявил представитель отделения Национальной службы здравоохранения графства Бедфордшир.

В ведомстве отметили, что риск заболеть для остальных остаётся по-прежнему низким. Медики связываются с лицами, которые тесно контактировали с больным.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили россиян о лихорадке Ласса в Нигерии.

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