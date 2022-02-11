Представитель ВОЗ Сваминатан спрогнозировала появление новых вариантов коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения ЮАР заявила, что в мире могут появиться новые варианты коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует... Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы ещё не достигли конца пандемии»,— цитирует её ТАСС.

В начале февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.

27 января ВОЗ получила информацию о новом коронавирусе под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике.