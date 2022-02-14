В сенате США заявили о стремлении России «подорвать» роль Восточноазиатского саммита

Американские сенаторы Марко Рубио и Джеффри Мёркли заявили о намерении России и Китая «подорвать» роль Восточноазиатского саммита — площадки для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они высказались об этом в письме к президенту США Джо Байдену, с которым ознакомился RT.

«КНР и Россия пытаются подорвать роль Восточноазиатского саммита как главного форума для стратегических обсуждений в Индо-Тихоокеанском регионе с участием лидеров, даже несмотря на то, что мы коллективно столкнулись с беспрецедентными международными проблемами, такими как пандемия COVID-19», — считают сенаторы.

Рубио и Мёркли также напомнили, что с января 2017 года у Соединённых Штатов нет постоянного представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По их словам, эта организация обеспечивает единственные площадки в регионе для широкого обсуждения актуальных стратегических вопросов. Без постоянного представителя взаимодействие с АСЕАН не может быть эффективным, отметили политики.

Кроме того, они обратились к Байдену с просьбой как можно скорее назначить послов в Таиланд и на Филиппины. Сенаторы убеждены, что Индо-Тихоокеанский регион имеет особую важность «для продвижения основных интересов и ценностей США».

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил о планах Вашингтона усилить «партнёрство с крепкой и независимой АСЕАН». Он подчеркнул, что у стран — членов ассоциации есть много опасений относительно действий Китая.