Блинкен заявил об обеспокоенности стран АСЕАН действиями Китая
«Есть много опасений от Северо-Восточной до Юго-Восточной Азии, от реки Меконг до островов в Тихом океане относительно агрессивных действий Китая», — заявил Блинкен.
Он отметил, что США усилят «партнёрство с крепкой и независимой АСЕАН».
Ранее в совместном заявлении по итогам переговоров США и ЕС на высоком уровне по КНР отмечалось, что действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе и оказывают влияние на безопасность и процветание Соединённых Штатов и Европейского союза.