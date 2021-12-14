Блинкен заявил об обеспокоенности стран АСЕАН действиями Китая

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выражают беспокойство относительно политики Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Есть много опасений от Северо-Восточной до Юго-Восточной Азии, от реки Меконг до островов в Тихом океане относительно агрессивных действий Китая», — заявил Блинкен.

Он отметил, что США усилят «партнёрство с крепкой и независимой АСЕАН».

Ранее в совместном заявлении по итогам переговоров США и ЕС на высоком уровне по КНР отмечалось, что действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе и оказывают влияние на безопасность и процветание Соединённых Штатов и Европейского союза.