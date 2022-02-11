Посол России: Москва ждёт от Берлина позитивных сигналов в вопросе с телеканалом RT DE

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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что российская сторона ждёт от Германии позитивных сигналов в ситуации вокруг российского телеканала RT DE.
Посол России: Москва ждёт от Берлина позитивных сигналов в вопросе с телеканалом RT DE
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Что касается ситуации вокруг RT DE, всегда отмечали, что не стремимся к конфликту с Берлином. Но и смотреть на то, как наш телеканал подвергают дискриминации, выдавливают из местного информационного поля, не собираемся», — отметил посол.

Нечаев подчеркнул, что у России простой подход в этом вопросе: российские СМИ в ФРГ и немецкие СМИ в России должны иметь равные, недискриминационные условия для работы.

«Готовы к конструктивному сотрудничеству с германской стороной по этому вопросу. Ждём от Берлина позитивных сигналов», — добавил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской стороны разрешить проблему с RT DE и DW при желании ФРГ.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

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