Захарова заявила о готовности России разрешить проблему с RT DE и DW при желании ФРГ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «Россия 24» о готовности российской стороны разрешить проблему с RT DE и DW при желании ФРГ.
Захарова заявила о готовности России разрешить проблему с RT DE и DW при желании ФРГ
  • РИА Новости

«Будет у немецкой стороны желание каким-то образом выйти из этой ситуации — мы всегда готовы», — цитирует её ТАСС.

Также Захарова отметила, что сотрудники внешнеполитического ведомства поддерживают контакт с журналистами DW.

«Всё им объяснили... Мы договорились о том, что мы на связи всегда, что мы будем оказывать им поддержку, как и всегда оказывали, логистическую поддержку, но пока эта ситуация не сдвинулась с мёртвой точки, будет так», — добавила она.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

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