Полянский заявил о наличии у России экспертов на случай военно-технического ответа Западу
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«Если же прогресса не будет и дело дойдёт до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере», — сказал он в интервью РИА Новости.
Вместе с этим зампостпреда России отметил, что дипломаты будут использовать любую возможность для достижения договорённостей, не поступаясь при этом принципиальными позициями России и не позволяя заходить за красные линии.
Ранее Полянский заявил, что Россия рассчитывает на поддержку Китая в восстановлении баланса сил с европейскими государствами и США.