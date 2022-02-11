Полянский заявил о наличии у России экспертов на случай военно-технического ответа Западу

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о наличии у России специалистов на случай военно-технического ответа Западу.
Полянский заявил о наличии у России экспертов на случай военно-технического ответа Западу
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«Если же прогресса не будет и дело дойдёт до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере», — сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с этим зампостпреда России отметил, что дипломаты будут использовать любую возможность для достижения договорённостей, не поступаясь при этом принципиальными позициями России и не позволяя заходить за красные линии.

Ранее Полянский заявил, что Россия рассчитывает на поддержку Китая в восстановлении баланса сил с европейскими государствами и США.

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