Полянский заявил о наличии у России экспертов на случай военно-технического ответа Западу

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о наличии у России специалистов на случай военно-технического ответа Западу.

«Если же прогресса не будет и дело дойдёт до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере», — сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с этим зампостпреда России отметил, что дипломаты будут использовать любую возможность для достижения договорённостей, не поступаясь при этом принципиальными позициями России и не позволяя заходить за красные линии.

Ранее Полянский заявил, что Россия рассчитывает на поддержку Китая в восстановлении баланса сил с европейскими государствами и США.