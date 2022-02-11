Полянский: Россия надеется на поддержку Китая в восстановлении баланса сил с Западом

Россия рассчитывает на поддержку Китая в восстановлении баланса сил с европейскими государствами и США.

«Мы, разумеется, рассчитываем на поддержку Китая, поскольку это наш ближайший сосед, стратегический партнёр», — заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в США заявил о возможности формирования альянса России и Китая.

При этом он заявил, что в данных странах — «авторитарный режим».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно не согласны со словами главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об авторитарных режимах в России и Китае.