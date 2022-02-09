В Кремле отвергли слова главы дипломатии ЕС Борреля об авторитарных режимах в России и КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно не согласны со словами главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об авторитарных режимах в России и Китае.

«Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идёт об авторитарных режимах», — сказал Песков.

По его словам, в Москве не считают, что ЕС вправе давать подобные оценки России и КНР.

Он отметил, что Россия и Китай являются крупными суверенными странами со своей политической системой и системой устройства государства. Песков добавил, что Москва и Пекин с уважением относятся к устройству других государств, не вмешиваясь во внутренние дела.

«И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются», — заявил представитель Кремля.

Ранее Боррель выразил мнение, что «совместное заявление Китая и России может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов».