Зампостпреда в ООН Полянский назвал абсурдными угрозы США выдворить посла России Антонова

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить из Вашингтона посла России Анатолия Антонова.
Зампостпреда в ООН Полянский назвал абсурдными угрозы США выдворить посла России Антонова
  • AP
  • © Seth Wenig

«Я видел в СМИ его (Антонова. — RT) слова о том, что ситуация действительно выглядит именно таким образом. В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — сказал Полянский в интервью РИА Новости.

Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот прецедент серьёзной угрозой.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что если «хамство будет продолжаться», то у Москвы есть «резервы», чтобы «по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия».

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