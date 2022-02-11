Зампостпреда в ООН Полянский назвал абсурдными угрозы США выдворить посла России Антонова

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить из Вашингтона посла России Анатолия Антонова.

«Я видел в СМИ его (Антонова. — RT) слова о том, что ситуация действительно выглядит именно таким образом. В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными», — сказал Полянский в интервью РИА Новости.

Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот прецедент серьёзной угрозой.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что если «хамство будет продолжаться», то у Москвы есть «резервы», чтобы «по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия».