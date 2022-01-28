Глава МИД России Лавров назвал угрозы вынудить посла Антонова покинуть США хамством

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию с угрозами США вынудить российского посла Анатолия Антонова покинуть Вашингтон хамством.
Глава МИД России Лавров назвал угрозы вынудить посла Антонова покинуть США хамством
  • AP

«Мы их предупредили, что если хамство будет продолжаться... то у нас есть ещё резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», — сказал он в интервью четырём российским радиостанциям — «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот прецедент серьёзной угрозой.

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