Парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима в отношении России

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Парламент Великобритании расширил список оснований для ввода санкций в отношении россиян и компаний из России, которые якобы «дестабилизируют» ситуацию вокруг Украины.
Парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима в отношении России
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Kitwood

Поправки к Закону о санкциях в отношении России уже вступили в силу, передаёт ТАСС.

Отмечается, что ранее Лондон мог вводить ограничительные меры только против тех, кто, как предполагается, напрямую вовлечён в «дестабилизацию» ситуации на Украине.

Теперь британские власти могут вводить санкции в отношении компаний в Крыму, которые после 2014 года сменили юрисдикцию, тем самым нарушив украинское законодательство.

Кроме того, в санкционный список рискуют попасть лица, которые работают или поддерживают российское правительство.

Ранее в МИД России заявили, что ответ Москвы на возможные санкции Лондона будет жёстким и выверенным.

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