Парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима в отношении России
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Поправки к Закону о санкциях в отношении России уже вступили в силу, передаёт ТАСС.
Отмечается, что ранее Лондон мог вводить ограничительные меры только против тех, кто, как предполагается, напрямую вовлечён в «дестабилизацию» ситуации на Украине.
Теперь британские власти могут вводить санкции в отношении компаний в Крыму, которые после 2014 года сменили юрисдикцию, тем самым нарушив украинское законодательство.
Кроме того, в санкционный список рискуют попасть лица, которые работают или поддерживают российское правительство.
Ранее в МИД России заявили, что ответ Москвы на возможные санкции Лондона будет жёстким и выверенным.