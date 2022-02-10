Захарова посоветовала западным политикам не путать территории России и Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала представителям стран Запада не путать российские и украинские территории.

По её словам, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сама прокомментировала свою ошибку по поводу Воронежской и Ростовской областей, сказав, что перепутала Россию и Украину.

«Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», — приводит ТАСС слова Захаровой, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ранее Трасс подтвердила, что признаёт суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, которые она ранее посчитала украинскими регионами.

До этого, как сообщили СМИ со ссылкой на источники, Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.