Путин заявил о подготовке ответа в НАТО и США по гарантиям безопасности

Россия готовит ответ в НАТО и США по гарантиям безопасности, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнёрами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее президент России заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закреплённых гарантий безопасности России.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.