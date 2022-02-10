Путин заявил о подготовке ответа в НАТО и США по гарантиям безопасности

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Россия готовит ответ в НАТО и США по гарантиям безопасности, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о подготовке ответа в НАТО и США по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнёрами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее президент России заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закреплённых гарантий безопасности России.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.

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