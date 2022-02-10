Дания и США готовятся к переговорам о военном сотрудничестве

Дания и США начнут переговоры о заключении двустороннего соглашения о военном сотрудничестве, сообщило датское оборонное ведомство.

«Правительство решило начать переговоры с Соединёнными Штатами о двустороннем соглашении о сотрудничестве в области обороны», — сообщило министерство.

Переговоры начнутся в ближайшие месяцы, уточняет ведомство.

9 февраля президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с США.

По мнению генпрокурора Словакии Мароша Жилинки, соглашение приведёт к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны.

По его словам, Словакия по данному соглашению «фактически передаст свою территорию другому государству на военные цели». Кроме того, генпрокурор нашёл в документе 35 несоответствий словацкому законодательству.