Дания и США готовятся к переговорам о военном сотрудничестве
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«Правительство решило начать переговоры с Соединёнными Штатами о двустороннем соглашении о сотрудничестве в области обороны», — сообщило министерство.
Переговоры начнутся в ближайшие месяцы, уточняет ведомство.
9 февраля президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с США.
По мнению генпрокурора Словакии Мароша Жилинки, соглашение приведёт к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны.
По его словам, Словакия по данному соглашению «фактически передаст свою территорию другому государству на военные цели». Кроме того, генпрокурор нашёл в документе 35 несоответствий словацкому законодательству.