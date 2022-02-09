Президент Словакии Чапутова ратифицировала военное соглашение с США

Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы республики Мартин Стрижинец.

«Президент республики своей подписью в среду вечером ратифицировала ранее одобренное парламентом соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США», — приводит его слова РИА Новости.

9 февраля депутаты парламента Словакии одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США.

По мнению генпрокурора Словакии Мароша Жилинки, соглашение приведёт к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны.

По его словам, Словакия по данному соглашению «фактически передаст свою территорию другому государству на военные цели». Кроме того, генпрокурор нашёл в документе 35 несоответствий словацкому законодательству.

Подробнее о том, на что направлено военное соглашение между США и Словакией, — в материале RT.