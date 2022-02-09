Парламент Словакии одобрил военное соглашение с США

Депутаты парламента Словакии одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США.

Об этом сообщил телеканал ТА3.

«За соглашение проголосовали 79 депутатов, против — 60, один воздержался», — указывает телеканал.

Уточняется, что дебаты вокруг соглашения сопровождались несколькими стычками, а протестующие против данного договора устроили акцию протеста перед зданием парламента.

Ранее генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США приведёт к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны.

Также он отметил, что нашёл в документе 35 несоответствий словацкому законодательству.