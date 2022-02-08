Генпрокурор Словакии Жилинка: договор с США приведёт к потере части суверенитета страны

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США приведёт к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны.

«Соглашение с США фактически ведёт к нарушению суверенитета и территориальной целостности Словакии, которая переносит часть исполнения своих прав на чужое государство», — приводит заявление Жилинки РИА Новости.

Он также отметил, что страна рискует потерять контроль над военными базами, транспортными средствами, вооружением и иными военными материалами другого государства, размещёнными в Словакии.

«Словакия по данному соглашению фактически передаст свою территорию другому государству на военные цели», — сказал Жилинка, добавив, что это будет сделано вне рамок договора о коллективной безопасности НАТО.

Кроме того, генпрокурор нашёл в документе 35 несоответствий словацкому законодательству.

Ранее в Sky News сообщали об обсуждении странами — членами НАТО возможности формирования боевого подразделения на территории Словакии численностью около тысячи человек.

Позднее Вашингтон и Братислава заключили соглашение о военном сотрудничестве. Подробнее — в материале RT.