Sky News: в НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии

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Страны-члены НАТО обсуждают возможность формирования боевого подразделения на территории Словакии.
Sky News: в НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в... Словакии», — говорится в сообщении Sky News.

По данным телеканала, предполагается, что новые формирования будут похожи на уже существующие в странах Балтии и Польше.

24 января стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, сообщается на сайте альянса.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.

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