Sky News: в НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии
- AFP
- © Kenzo Tribouillard
«Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в... Словакии», — говорится в сообщении Sky News.
По данным телеканала, предполагается, что новые формирования будут похожи на уже существующие в странах Балтии и Польше.
24 января стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, сообщается на сайте альянса.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.