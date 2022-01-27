Sky News: в НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии

Страны-члены НАТО обсуждают возможность формирования боевого подразделения на территории Словакии.

«Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в... Словакии», — говорится в сообщении Sky News.

По данным телеканала, предполагается, что новые формирования будут похожи на уже существующие в странах Балтии и Польше.

24 января стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, сообщается на сайте альянса.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.