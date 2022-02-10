Конгрессвумен США забыла о гестапо и назвала спикера Нэнси Пелоси «полицией гаспачо»

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Член палаты представителей США Марджори Грин в эфире программы Real America назвала спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси «полицией гаспачо», перепутав название гестапо — тайной полиции нацистской Германии — с холодным супом.
Конгрессвумен США забыла о гестапо и назвала спикера Нэнси Пелоси «полицией гаспачо»
  • ©Anna Moneymaker/Getty Images

«У нас теперь есть не только тюрьма округа Колумбия, которая стала «колумбийским ГУЛАГом», а ещё и Нэнси Пелоси — полиция гаспачо, которая шпионит за законодательной работой, за нашими сотрудниками и американскими гражданами... Пора положить этому конец», — сказала Грин.

Так она прокомментировала жалобы члена палаты представителей США Троя Нельса на то, что кто-то вошёл в его кабинет в здании Капитолия без его ведома и «сфотографировал конфиденциальные законодательные документы», а позднее «офицеры разведки попытались проникнуть в его офис».

Как отмечает NBC, Грин ранее уже прибегала к сравнениям с использованием темы нацистской Германии и «продвигала теории заговора».

В октябре 2019 года Дональд Трамп, занимавший пост президента США, в своём поздравлении с назначением назвал главу Пентагона Марка Эспера Марком Эсперанто.

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