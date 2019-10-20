Трамп ошибочно назвал министра обороны США Марком Эсперанто

Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«Марк Эсперанто, министр обороны: «Соглашение о прекращении огня (на северо-востоке Сирии. — RT) соблюдается очень хорошо. Есть небольшие стычки, которые быстро закончились. Новые районы заселяются курдами», — говорится в сообщении Трампа.

Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

В ответных сообщениях пользователи обратили внимание на ошибку президента, в частности, корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Стар подчеркнула, что «эсперанто — это созданный международный язык, изобретённый более 100 лет назад».

В настоящее время пост главы Пентагона занимает Марк Эспер.

В мае 2018 года Дональд Трамп ошибся в написании имени своей супруги Меланьи: поздравляя её в Twitter с возвращением в Белый дом из больницы, он назвал жену Мелани.

Также в мае 2017 года американский президент озадачил своих подписчиков, опубликовав в Twitter сообщение, заканчивающееся загадочным словом covfefe.