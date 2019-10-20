Трамп ошибочно назвал министра обороны США Марком Эсперанто

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
Трамп ошибочно назвал министра обороны США Марком Эсперанто
  • Reuters

«Марк Эсперанто, министр обороны: «Соглашение о прекращении огня (на северо-востоке Сирии. — RT) соблюдается очень хорошо. Есть небольшие стычки, которые быстро закончились. Новые районы заселяются курдами», — говорится в сообщении Трампа.

В ответных сообщениях пользователи обратили внимание на ошибку президента, в частности, корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Стар подчеркнула, что «эсперанто — это созданный международный язык, изобретённый более 100 лет назад».

В настоящее время пост главы Пентагона занимает Марк Эспер.

В мае 2018 года Дональд Трамп ошибся в написании имени своей супруги Меланьи: поздравляя её в Twitter с возвращением в Белый дом из больницы, он назвал жену Мелани.

Также в мае 2017 года американский президент озадачил своих подписчиков, опубликовав в Twitter сообщение, заканчивающееся загадочным словом covfefe.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить