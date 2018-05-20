«Кто такая Мелани»: как американские СМИ и общественность раскритиковали Трампа за ошибку в написании имени супруги

Президент США Дональд Трамп ошибся в имени своей супруги Меланьи: поздравляя её в Twitter с возвращением в Белый дом из больницы, он назвал жену Мелани. Ранее первая леди Соединённых Штатов перенесла операцию на почках. Несмотря на то что сообщение с опечаткой было быстро удалено, пользователи соцсети успели сделать скриншот и обрушились на американского лидера с насмешками и недвусмысленными намёками. К ним активно подключилась пресса. О резкой реакции американской общественности на описку Трампа — в материале RT.

Сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он ошибся в написании имени своей супруги Меланьи, вызвало бурную реакцию западных СМИ и пользователей соцсетей.

Глава Белого дома, поздравляя жену с выпиской из больницы после операции на почках, назвал её «Мелани».

«Замечательно, что наша потрясающая первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо. Спасибо за все ваши молитвы и пожелания», — написал американский лидер в соцсети.

© Скриншот

Ранее представители первой леди сообщили, что она «комфортно отдыхает и пребывает в приподнятом настроении».

Сама Меланья ещё 16 мая рассказала, как о своём самочувствии после операции и поблагодарила сотрудников медицинского учреждения и «всех, кто передавал добрые пожелания».

Напомним, что в понедельник, 14 мая, Меланья Трамп подверглась процедуре эмболизации сосудов почек. Операция прошла успешно и без осложнений. Предполагалось, что она проведёт в больнице ещё около недели, однако её выписали быстрее.

Позднее сообщение с опиской было удалено, после чего Трамп опубликовал новый твит с правильным написанием имени супруги.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018

СМИ тут же подхватили новость. Сообщение об опечатке Трампа попало на первую полосу целого ряда изданий.

© Скриншот www.cnn.com

«Трамп приветствует Меланью из больницы с ошибкой в её имени», — гласит заголовок CNN.

© Скриншот thehill.com

«Трамп неправильно написал имя Меланьи в первоначальном твите, поздравляя её с выпиской», — пишет The Hill.

© Скриншот huffingtonpost.com

«Трамп ошибся в имени Меланьи в приветственном твите, Twiiter бушует», — отмечает The Huffington Post.

Пользователи микроблога действительно успели заметить ошибку и высмеять президента.

«Чудесно. Но расскажите поподробнее нам об этой Мелани», — написал пользователь под ником Jarrett Bellini.

Wonderful. But do tell us more about this Melanie. — Jarrett Bellini (@JarrettBellini) May 19, 2018

«Кто такая Мелани, господин президент?» — спросил JeffreyGuterman.

«У Дональда Трампа было так много любовниц, что он уже не может вспомнить имени своей жены», — пошутил EdKrassen.

Donald Trump has had so many mistresses he can’t even remember his own wife’s name anymore. It’s not Melanie, you Dotard! — Ed Krassenstein (@EdKrassen) May 19, 2018

«Вы успели вовремя выпроводить Мелани из дома?» — пошутил LawrenceCowie.

Did you get Melanie out of the house in time? — Lawrence C (@LawrenceCowie) May 19, 2018

«Даже не знаю, что хуже: то, что Трамп пишет твит с ошибкой в имени Меланья, или то, что он набирает её имя в телефоне столь редко, что тот уже автоматически меняет его на Мелани», — отмечает carmondos.

I don’t know what’s worse:



Trump sending a tweet with Melania’s name misspelled, or that he types her name so rarely that his phone hasn’t stopped autocorrecting it to #Melanie.



Either way, brutal.https://t.co/NoVIScgyQ9 — Carmen (@carmondos) May 19, 2018

«Быть может, и приглашение на королевскую свадьбу было утеряно, так как адресовывалось Дональду и Мелани», — написал EBSinger, имея в виду свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

Maybe their invitation to the #royalwedding was lost because it was addressed to Donald and Melanie. — Eric (@EBSinger) May 19, 2018

«Рад услышать, что с Мелани всё хорошо. Сообщите, пожалуйста, как узнаете что-нибудь про Меланью», — говорится в сообщении пользователя TDPattillo.

Glad to hear that Melanie is doing well. Please let us know if you hear from Melania. @realDonaldTrumppic.twitter.com/N2jVnUH5cG — TDPattillo (@TDPattillo) May 19, 2018

Насмешки пользователей сопровождались хештегом #Melanie. Опечатка Трампа превращается в популярный хештег уже не впервые.

Напомним, что в мае 2017 года соцсети взбудоражило загадочное слово covfefe, которым заканчивался твит главы Белого дома.

Также по теме Утренний covfefe: Трамп снова удивил всех необычным твитом Дональд Трамп в очередной раз озадачил своих подписчиков, опубликовав в Twitter сообщение, заканчивающееся загадочным словом covfefe....

Вероятно, президент Соединённых Штатов хотел в очередной раз выразить недовольство американскими СМИ и начать своё сообщение словами «несмотря на постоянное негативное освещение в прессе», но вместо coverage («освещение») написал covfefe.

В сети сразу начались споры по поводу того, как правильно читать данное слово — «ковфифи», «ковфефе» или «ковфиф».

Пользователи также начали строить догадки, что это могло значить. Появлялись и предположения, что лидер писал сообщение в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Трамп всё же удалил сообщение, которое оставалось опубликованным более пяти часов.

«Кто сможет понять истинный смысл covfefe? Наслаждайтесь!» — так прокомментировал президент свой загадочный твит.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

В связи с появлением неологизма в лексиконе Трампа многие вспомнили знаменитое высказывание президента, который однажды заявил, что он использует «лучшие слова».

Ранее пользователи также обратили внимание на странное сообщение Трампа, которое содержало только слово We («мы»).

© Скриншот

В июне прошлого года в Нью-Йорке даже открылась выставка твитов Трампа. Проект был создан сатирическим телешоу The Daily Show, ведущим которого является Тревор Ной. В библиотеке представлены самые известные твиты американского лидера, в том числе его запись про covfefe. Выставку даже пришлось продлить из-за большого наплыва желающих посмотреть на курьёзные опечатки главы государства.

Авторы этой же сатирической программы выпустили трейлер к несуществующему фильму Covfefe: Based on a true typo («Covfefe: Основан на реальной опечатке»). В нём рассказывается история мальчика Covfefe, мечтающего выяснить значение своего имени. Однажды он увидел по телевизору обсуждение ситуации вокруг послания президента США, после чего отправился в Вашингтон, чтобы лично поговорить с Трампом.