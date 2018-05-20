«Кто такая Мелани»: как американские СМИ и общественность раскритиковали Трампа за ошибку в написании имени супруги

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Анастасия Иванова
Президент США Дональд Трамп ошибся в имени своей супруги Меланьи: поздравляя её в Twitter с возвращением в Белый дом из больницы, он назвал жену Мелани. Ранее первая леди Соединённых Штатов перенесла операцию на почках. Несмотря на то что сообщение с опечаткой было быстро удалено, пользователи соцсети успели сделать скриншот и обрушились на американского лидера с насмешками и недвусмысленными намёками. К ним активно подключилась пресса. О резкой реакции американской общественности на описку Трампа — в материале RT.
как СМИ и пользователи соцсетей обрушились на Трампа из-за ошибки в имени супруги
  • Президент Дональд Трамп с супругой Меланьей Трамп
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он ошибся в написании имени своей супруги Меланьи, вызвало бурную реакцию западных СМИ и пользователей соцсетей.

Глава Белого дома, поздравляя жену с выпиской из больницы после операции на почках, назвал её «Мелани».

«Замечательно, что наша потрясающая первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо. Спасибо за все ваши молитвы и пожелания», — написал американский лидер в соцсети.

  • © Скриншот

Ранее представители первой леди сообщили, что она «комфортно отдыхает и пребывает в приподнятом настроении».

Сама Меланья ещё 16 мая рассказала, как о своём самочувствии после операции и поблагодарила сотрудников медицинского учреждения и «всех, кто передавал добрые пожелания».

Напомним, что в понедельник, 14 мая, Меланья Трамп подверглась процедуре эмболизации сосудов почек. Операция прошла успешно и без осложнений. Предполагалось, что она проведёт в больнице ещё около недели, однако её выписали быстрее.

Позднее сообщение с опиской было удалено, после чего Трамп опубликовал новый твит с правильным написанием имени супруги.

СМИ тут же подхватили новость. Сообщение об опечатке Трампа попало на первую полосу целого ряда изданий.

  • © Скриншот www.cnn.com

«Трамп приветствует Меланью из больницы с ошибкой в её имени», — гласит заголовок CNN.

  • © Скриншот thehill.com

«Трамп неправильно написал имя Меланьи в первоначальном твите, поздравляя её с выпиской», — пишет The Hill. 

  • © Скриншот huffingtonpost.com

«Трамп ошибся в имени Меланьи в приветственном твите, Twiiter бушует», — отмечает The Huffington Post.

Пользователи микроблога действительно успели заметить ошибку и высмеять президента.

«Чудесно. Но расскажите поподробнее нам об этой Мелани», — написал пользователь под ником Jarrett Bellini. 

«Кто такая Мелани, господин президент?» — спросил JeffreyGuterman.

«У Дональда Трампа было так много любовниц, что он уже не может вспомнить имени своей жены», — пошутил EdKrassen.

«Вы успели вовремя выпроводить Мелани из дома?» — пошутил LawrenceCowie.

«Даже не знаю, что хуже: то, что Трамп пишет твит с ошибкой в имени Меланья, или то, что он набирает её имя в телефоне столь редко, что тот уже автоматически меняет его на Мелани», — отмечает carmondos.

«Быть может, и приглашение на королевскую свадьбу было утеряно, так как адресовывалось Дональду и Мелани», — написал EBSinger, имея в виду свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

«Рад услышать, что с Мелани всё хорошо. Сообщите, пожалуйста, как узнаете что-нибудь про Меланью», — говорится в сообщении пользователя TDPattillo.

Насмешки пользователей сопровождались хештегом #Melanie. Опечатка Трампа превращается в популярный хештег уже не впервые. 

Напомним, что в мае 2017 года соцсети взбудоражило загадочное слово covfefe, которым заканчивался твит главы Белого дома.

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Вероятно, президент Соединённых Штатов хотел в очередной раз выразить недовольство американскими СМИ и начать своё сообщение словами «несмотря на постоянное негативное освещение в прессе», но вместо coverage («освещение») написал covfefe.

В сети сразу начались споры по поводу того, как правильно читать данное слово — «ковфифи», «ковфефе» или «ковфиф».

Пользователи также начали строить догадки, что это могло значить. Появлялись и предположения, что лидер писал сообщение в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Трамп всё же удалил сообщение, которое оставалось опубликованным более пяти часов. 

«Кто сможет понять истинный смысл covfefe? Наслаждайтесь!» — так прокомментировал президент свой загадочный твит.

В связи с появлением неологизма в лексиконе Трампа многие вспомнили знаменитое высказывание президента, который однажды заявил, что он использует «лучшие слова».

Ранее пользователи также обратили внимание на странное сообщение Трампа, которое содержало только слово We («мы»).

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В июне прошлого года в Нью-Йорке даже открылась выставка твитов Трампа. Проект был создан сатирическим телешоу The Daily Show, ведущим которого является Тревор Ной. В библиотеке представлены самые известные твиты американского лидера, в том числе его запись про covfefe. Выставку даже пришлось продлить из-за большого наплыва желающих посмотреть на курьёзные опечатки главы государства.

Авторы этой же сатирической программы выпустили трейлер к несуществующему фильму Covfefe: Based on a true typo («Covfefe: Основан на реальной опечатке»). В нём рассказывается история мальчика Covfefe, мечтающего выяснить значение своего имени. Однажды он увидел по телевизору обсуждение ситуации вокруг послания президента США, после чего отправился в Вашингтон, чтобы лично поговорить с Трампом.

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