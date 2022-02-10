Глава МИД Франции Ле Дриан обсудил с Блинкеном визиты Макрона в Москву, Киев и Берлин

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Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном итоги визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, Киев и Берлин.
Глава МИД Франции Ле Дриан обсудил с Блинкеном визиты Макрона в Москву, Киев и Берлин
  • © Andrew Harnik
  • AP

«Утром поговорил с Блинкеном и обсудил наши с Эммануэлем Макроном визиты в Москву, Киев и Берлин», — написал французский министр в Twitter.

Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с французским лидером обсудил его переговоры в России и на Украине.

Макрон перед этим отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

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