Глава МИД Франции Ле Дриан обсудил с Блинкеном визиты Макрона в Москву, Киев и Берлин
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- AP
«Утром поговорил с Блинкеном и обсудил наши с Эммануэлем Макроном визиты в Москву, Киев и Берлин», — написал французский министр в Twitter.
Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с французским лидером обсудил его переговоры в России и на Украине.
Макрон перед этим отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.