Замглавы МИД Руденко: Россия не против участия США в диалоге по украинскому урегулированию
- РИА Новости
«Не имеем принципиальных возражений против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта. Понимаем, что США обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению минских договорённостей», — сказал он в интервью ТАСС.
При этом дипломат напомнил, что в настоящее время центральной переговорной площадкой остаётся минская контактная группа, а все остальные выполняют только вспомогательные функции.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что США на данный момент играют ключевую роль в том, что происходит вокруг Украины.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала выполнение Минских соглашений государственной изменой.