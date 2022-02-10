Замглавы МИД Руденко: Россия не против участия США в диалоге по украинскому урегулированию

В Москве не имеют принципиальных возражений против подключения США к процессу урегулирования внутриукраинского конфликта, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Не имеем принципиальных возражений против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта. Понимаем, что США обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению минских договорённостей», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом дипломат напомнил, что в настоящее время центральной переговорной площадкой остаётся минская контактная группа, а все остальные выполняют только вспомогательные функции.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что США на данный момент играют ключевую роль в том, что происходит вокруг Украины.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала выполнение Минских соглашений государственной изменой.