Постпред России при ООН Небензя заявил о ключевой роли США в ситуации вокруг Украины
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«США сейчас играют ключевую роль в том, что происходит вокруг Украины», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Как сообщает РИА Новости, по словам Небензи, Минские соглашения ежегодно обсуждаются в ООН, но на Западе продолжают полагать, что их выполнение зависит от России.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала выполнение Минских соглашений государственной изменой.
Представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин заявил, что Верховная рада Украины сможет имплементировать в украинское законодательство пункты Минских соглашений, если они будут отвечать национальным интересам.