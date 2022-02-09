Постпред России при ООН Небензя заявил о ключевой роли США в ситуации вокруг Украины

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США сейчас играют ключевую роль в том, что происходит вокруг Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Постпред России при ООН Небензя заявил о ключевой роли США в ситуации вокруг Украины
  • ©Doug Armand
  • Gettyimages.ru

«США сейчас играют ключевую роль в том, что происходит вокруг Украины», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщает РИА Новости, по словам Небензи, Минские соглашения ежегодно обсуждаются в ООН, но на Западе продолжают полагать, что их выполнение зависит от России.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала выполнение Минских соглашений государственной изменой.

Представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин заявил, что Верховная рада Украины сможет имплементировать в украинское законодательство пункты Минских соглашений, если они будут отвечать национальным интересам.

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