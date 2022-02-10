Лавров выразил надежду на серьёзный подход Запада к вопросам безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Запад при обсуждении серьёзных вопросов, касающихся безопасности, будет «немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой».

Об этом он сказал по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

«Очень надеюсь, что в серьёзных вопросах, которые связаны с европейской безопасностью, безопасностью всех без исключения стран, и членов НАТО, и Украины, и России, будем немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой в расчёте на очередные какие-то электоральные приключения», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров в ходе пресс-конференции охарактеризовал переговоры с главой МИД Великобритании как разговор немого с глухим.

В свою очередь Трасс заявила, что Лондон не готов пожертвовать политикой открытых дверей НАТО для достижения прогресса в переговорах с Москвой.