Глава МИД Британии заявила о неготовности жертвовать политикой «открытых дверей» НАТО

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не готов пожертвовать политикой открытых дверей НАТО для достижения прогресса в переговорах с Москвой.
Глава МИД Британии заявила о неготовности жертвовать политикой «открытых дверей» НАТО
  • РИА Новости

Об этом она сказала по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Британский министр отметила необходимость «работать с Россией, чтобы добиться прогресса, в частности по переговорам с НАТО».

При этом она заявила, что нельзя этого достичь «за счёт территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Нельзя добиться этого и путём жертвования политикой открытых дверей НАТО», — заявила Трасс.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.

В свою очередь, Лавров отметил, что Россия и Великобритания трактуют Минские соглашения по-разному.

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