Глава МИД Британии заявила о неготовности жертвовать политикой «открытых дверей» НАТО
- РИА Новости
Об этом она сказала по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Британский министр отметила необходимость «работать с Россией, чтобы добиться прогресса, в частности по переговорам с НАТО».
При этом она заявила, что нельзя этого достичь «за счёт территориальной целостности и суверенитета Украины».
«Нельзя добиться этого и путём жертвования политикой открытых дверей НАТО», — заявила Трасс.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.
В свою очередь, Лавров отметил, что Россия и Великобритания трактуют Минские соглашения по-разному.