Лавров: Россия и Великобритания трактуют минские договорённости по-разному

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Россия и Великобритания трактуют Минские соглашения по-разному, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.
Лавров: Россия и Великобритания трактуют минские договорённости по-разному
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Здесь у нас всё-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это всё записано чёрным по белому», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не будет выполнять Минские соглашения «на условиях России».

Президент России Владимир Путин отметил, что украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

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