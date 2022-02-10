Политолог Почта высказался по поводу угроз главы МИД Великобритании в адрес России
- РИА Новости
«То, что происходит сейчас в отношениях между Россией и Западом, Россией и Украиной как частью этого процесса, — это вызывает большую озабоченность в мире», — подчеркнул эксперт.
По его словам, ситуация осложняется утратой доверия и разрушением основ дипломатической культуры в отношениях.
«Уже несколько лет идёт серьёзная информационно-психологическая борьба в отношении России», — пояснил политолог.
Комментируя визит министра иностранных дел Великобритании, Почта отметил, что перспектив выхода из такой сложной ситуации пока не видно.
Ранее глава МИД Британии пригрозила России последствиями в случае, если Москва не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины.