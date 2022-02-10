Глава МИД Британии Трасс пригрозила России последствиями из-за ситуации вокруг Украины

Россию ожидают серьёзные последствия в случае, если она не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«У России ещё есть время, возможность прекратить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования... Если этот путь не будет избран, то будут серьёзные последствия для России, Украины и всей Европы», — сказала она по итогам диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что российская сторона не заявляла о каких-то злонамеренных планах в отношении Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в США отметил, что ЕС не считает, будто Россия стремится захватить Украину.