Глава МИД Британии Трасс пригрозила России последствиями из-за ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Россию ожидают серьёзные последствия в случае, если она не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Глава МИД Британии Трасс пригрозила России последствиями из-за ситуации вокруг Украины
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«У России ещё есть время, возможность прекратить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования... Если этот путь не будет избран, то будут серьёзные последствия для России, Украины и всей Европы», — сказала она по итогам диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что российская сторона не заявляла о каких-то злонамеренных планах в отношении Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в США отметил, что ЕС не считает, будто Россия стремится захватить Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить