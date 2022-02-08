Боррель: ЕС не верит в наличие у России планов захватить Украину

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в США заявил, что ЕС не считает, что Россия стремится захватить Украину.
Боррель: ЕС не верит в наличие у России планов захватить Украину
  • Gettyimages.ru

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что военные действия в Европе из-за ситуации вокруг Украины нельзя рассматривать даже гипотетически.

6 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить