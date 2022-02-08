Боррель: ЕС не верит в наличие у России планов захватить Украину
- Gettyimages.ru
«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что военные действия в Европе из-за ситуации вокруг Украины нельзя рассматривать даже гипотетически.
6 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.