Боррель: ЕС не верит в наличие у России планов захватить Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в США заявил, что ЕС не считает, что Россия стремится захватить Украину.

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что военные действия в Европе из-за ситуации вокруг Украины нельзя рассматривать даже гипотетически.

6 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.