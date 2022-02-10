Лавров назвал беспрецедентной свою встречу с главой МИД Британии Лиз Трасс
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, данное мнение он объяснил тем, что вскоре в Москве должны также встретиться главы Минобороны России и Великобритании.
«Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», — сказал он.
Ранее Лавров заявил о важности равноправного диалога между Россией и Великобританией. Также он отметил, что отношения между российской и британской сторонами находятся на самой низкой отметке.
9 февраля Трасс прибыла в Россию.
Она пробудет в Москве два дня в рамках официального визита.