Лавров заявил о важности равноправного диалога между Россией и Великобританией

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Нормализовать отношения Москвы и Лондона можно лишь через равноправный диалог, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил о важности равноправного диалога между Россией и Великобританией
  • РИА Новости

«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Об этом он сказал перед началом переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

Ранее Лавров отметил, что отношения между Россией и Великобританией находятся на самой низкой отметке.

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