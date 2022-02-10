Лавров заявил о важности равноправного диалога между Россией и Великобританией

Нормализовать отношения Москвы и Лондона можно лишь через равноправный диалог, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Об этом он сказал перед началом переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

Ранее Лавров отметил, что отношения между Россией и Великобританией находятся на самой низкой отметке.