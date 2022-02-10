Лавров заявил о важности равноправного диалога между Россией и Великобританией
- РИА Новости
«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Об этом он сказал перед началом переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.
Ранее Лавров отметил, что отношения между Россией и Великобританией находятся на самой низкой отметке.