Столтенберг направил Лаврову приглашение продолжить серию встреч Совета Россия — НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в рамках Совета Россия — НАТО.
Столтенберг направил Лаврову приглашение продолжить серию встреч Совета Россия — НАТО
  • ©Andreas Gora - Pool / Getty Images

«Сегодня я направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову, повторив моё приглашение России продолжить наш диалог в рамках серии встреч в Совете Россия — НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

По словам генсека НАТО, в альянсе готовы выслушать озабоченности России и обсудить пути укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.

Вместе с тем замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что ответ альянса на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.

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