Столтенберг направил Лаврову приглашение продолжить серию встреч Совета Россия — НАТО
- ©Andreas Gora - Pool / Getty Images
«Сегодня я направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову, повторив моё приглашение России продолжить наш диалог в рамках серии встреч в Совете Россия — НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
По словам генсека НАТО, в альянсе готовы выслушать озабоченности России и обсудить пути укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.
Вместе с тем замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что ответ альянса на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.