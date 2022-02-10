Столтенберг направил Лаврову приглашение продолжить серию встреч Совета Россия — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в рамках Совета Россия — НАТО.

«Сегодня я направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову, повторив моё приглашение России продолжить наш диалог в рамках серии встреч в Совете Россия — НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

По словам генсека НАТО, в альянсе готовы выслушать озабоченности России и обсудить пути укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.

Вместе с тем замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что ответ альянса на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.