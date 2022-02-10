Трасс заявила о планах призвать Москву к следованию дипломатии вокруг Украины

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Главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать российскую сторону к следованию дипломатическому пути вокруг ситуации на Украине.
Трасс заявила о планах призвать Москву к следованию дипломатии вокруг Украины
  • ©Rob Pinney/Getty Images

По её словам, ситуация на границе Украины и России напряжённая.

«Но есть альтернативный путь — путь дипломатии, который поможет избежать конфликта и кровопролития... Как член Совета безопасности, я здесь, чтобы призвать Россию следовать этому пути», — цитирует её РИА Новости. 

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что странам Запада необходимо прекратить необоснованную антироссийскую истерию.

7 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».

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