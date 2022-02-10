Посол России в Лондоне назвал предсказуемыми ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

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Ответы Вашингтона и НАТО по предложенным Москвой гарантиям безопасности были предсказуемыми и содержали стандартные формулировки, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
Посол России в Лондоне назвал предсказуемыми ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
  • AP
  • © Michael Probst

«Они в общем-то предсказуемые и содержат совершенно стандартные формулировки, стандартные предложения», — цитирует Келина РИА Новости.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности Москвы.

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