Посол России в Лондоне назвал предсказуемыми ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
- AP
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«Они в общем-то предсказуемые и содержат совершенно стандартные формулировки, стандартные предложения», — цитирует Келина РИА Новости.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности Москвы.