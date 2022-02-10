Постпред при ООН заявил о готовности России к диалогу с США даже под угрозой санкций
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«Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со стороны Вашингтона», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, в Москве в настоящий момент ожидают в первую очередь чётких ответов от НАТО и США на документы по гарантиям безопасности. Он отметил, что в России внимательно анализируют уже полученные бумаги, чтобы определить степень готовности противоположной стороны к конструктивному диалогу по всему комплексу предложений.
Гатилов подчеркнул, что приоритетные для Москвы темы о нерасширении НАТО и неразмещении ударных вооружений в соседних с Россией странах «не получили должной реакции со стороны США и НАТО».
«Без их должного учёта поступательное движение в сторону взаимоучёта интересов в области решения насущных проблем европейской безопасности крайне затруднительно», — заключил российский постпред.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские конгрессмены и сенаторы соревнуются друг с другом в вопросе придумывания новых антироссийских санкций.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обладает инструментами для внедрения болезненных для России санкций, однако предпочёл бы их не вводить.