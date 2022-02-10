Постпред при ООН заявил о готовности России к диалогу с США даже под угрозой санкций

Россия готова к диалогу с США вне зависимости от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, заявил российский постпред при ООН Геннадий Гатилов.

«Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной ‎и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со ‎стороны Вашингтона», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, в Москве в настоящий момент ожидают в первую очередь чётких ответов от НАТО и США на документы по гарантиям безопасности. Он отметил, что в России внимательно анализируют уже полученные бумаги, чтобы определить степень готовности противоположной стороны к конструктивному диалогу по всему комплексу предложений.

Гатилов подчеркнул, что приоритетные для Москвы темы о нерасширении НАТО и неразмещении ударных вооружений в соседних с Россией странах «не получили должной реакции со стороны ‎США и НАТО».

«Без их должного учёта ‎поступательное движение в сторону взаимоучёта интересов в области ‎решения насущных проблем европейской безопасности крайне ‎затруднительно», — заключил российский постпред.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские конгрессмены и сенаторы соревнуются друг с другом в вопросе придумывания новых антироссийских санкций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обладает инструментами для внедрения болезненных для России санкций, однако предпочёл бы их не вводить.