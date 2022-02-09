Антонов заявил о соперничестве политиков США в вопросе придумывания санкций против России
- РИА Новости
«Идёт соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьёзный ущерб экономическому и политическому имиджу нашей страны», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Антонов, пока трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы в данном вопросе, но «ощущение таково, что санкции будут разработаны».
«Весь вопрос только в том, когда они будут введены», — добавил он.
Ранее Антонов высказался о возможности разрыва дипломатических отношений России и США.