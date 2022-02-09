Антонов заявил о соперничестве политиков США в вопросе придумывания санкций против России

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские конгрессмены и сенаторы соревнуются друг с другом в вопросе придумывания новых санкций против России.
Антонов заявил о соперничестве политиков США в вопросе придумывания санкций против России
  • РИА Новости

«Идёт соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьёзный ущерб экономическому и политическому имиджу нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Антонов, пока трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы в данном вопросе, но «ощущение таково, что санкции будут разработаны».

«Весь вопрос только в том, когда они будут введены», — добавил он.

Ранее Антонов высказался о возможности разрыва дипломатических отношений России и США.

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