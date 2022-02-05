Посол Антонов ответил на вопрос о возможности разрыва отношений России и США
- РИА Новости
Он отметил, что этот вопрос находится в компетенции президента России.
При этом посол подчеркнул, что сотрудники дипмиссии будут работать в США «до последнего дипломата». По его словам, дипломаты будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, но при этом пытаться нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.
Также Антонов заявил, что он не верит в то, что США готовы обрушить все отношения с Россией.
Кроме того, российский посол в США заявил, что Москва ожидает введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.