Посол Антонов ответил на вопрос о возможности разрыва отношений России и США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» ответил на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений России и США.

Он отметил, что этот вопрос находится в компетенции президента России.

При этом посол подчеркнул, что сотрудники дипмиссии будут работать в США «до последнего дипломата». По его словам, дипломаты будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, но при этом пытаться нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.

Также Антонов заявил, что он не верит в то, что США готовы обрушить все отношения с Россией.

Кроме того, российский посол в США заявил, что Москва ожидает введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.