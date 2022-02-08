Боррель: у ЕС есть инструменты для санкций против России, но лучше их избежать

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Евросоюз обладает инструментами для внедрения болезненных для России санкций, однако предпочёл бы их не вводить. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель: у ЕС есть инструменты для санкций против России, но лучше их избежать
  • AP

«Евросоюз имеет определённый набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьёзные последствия для российской экономики... Будет хорошо, если это не произойдёт», — цитирует Борреля РИА Новости.

По словам главы европейской дипломатии, речь идёт как о персональных санкциях, так и секторальных и финансовых ограничительных мерах. Он подчеркнул, что в данном случае сдерживание является частью дипломатических переговоров.

«Говорить о том, каковы будут последствия агрессии против Украины — наш долг... Мы сделаем всё возможное в дипломатии, чтобы предотвратить это», — заключил Боррель.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

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