Боррель: у ЕС есть инструменты для санкций против России, но лучше их избежать

Евросоюз обладает инструментами для внедрения болезненных для России санкций, однако предпочёл бы их не вводить. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Евросоюз имеет определённый набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьёзные последствия для российской экономики... Будет хорошо, если это не произойдёт», — цитирует Борреля РИА Новости.

По словам главы европейской дипломатии, речь идёт как о персональных санкциях, так и секторальных и финансовых ограничительных мерах. Он подчеркнул, что в данном случае сдерживание является частью дипломатических переговоров.

«Говорить о том, каковы будут последствия агрессии против Украины — наш долг... Мы сделаем всё возможное в дипломатии, чтобы предотвратить это», — заключил Боррель.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.