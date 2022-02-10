Politico: в США рассматривают санкции против России из-за «кибератак» на Украину
Об этом пишет Politico.
«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», — приводит издание слова члена международного комитета сената США Криса Мерфи.
По данным издания, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России в случае «вторжения» на Украину.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конгресс США столкнулся с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против России в случае эскалации напряжённости вокруг Украины.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские конгрессмены и сенаторы соревнуются друг с другом в вопросе придумывания новых антироссийских санкций.