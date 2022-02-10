Politico: в США рассматривают санкции против России из-за «кибератак» на Украину

Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций против России за якобы организованные Москвой кибератаки против Украины.

Об этом пишет Politico.

«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», — приводит издание слова члена международного комитета сената США Криса Мерфи.

По данным издания, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России в случае «вторжения» на Украину.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конгресс США столкнулся с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против России в случае эскалации напряжённости вокруг Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские конгрессмены и сенаторы соревнуются друг с другом в вопросе придумывания новых антироссийских санкций.